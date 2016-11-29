Климкин готов пригласить Штайнмайера и Эро пункт "Золотой"

00
0
Вторник, 29 ноября 2016, 13:50

Украинская делегация в Минске ставить как первоочередные вопросы безопасности и гуманитарные.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил перед началом переговоров, написала в своем Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко.

"Украинская сторона выражает возмущение фактом неоткрытия КПВВ "Золотое", которое заблокировано с марта 2016 года", - отметила она.

Министр заявил, что готов во вторник пригласить на открытие КПВВ своих коллег Штанмайера и Эро, может хоть так россияне дадут отмашку ОРДЛО не истязать гражданское население и открыть, наконец, этот пункт.

Украина настаивает на скорейшем освобождении заложников и мы будем поднимать этот вопрос как ключевой приоритет.

"Мы требуем немедленного освобождения 57 заложников, их содержание подтвердило ОРДЛО. Также украинская сторона будет поднимать вопрос заложников в РФ. Всего в ОРДЛО, по информации СБУ, содержится 108 заложников, но пока ОРДЛО подтверждают содержание только 57. Также мы настаиваем на немедленном допуске МККК к поиску пропавших безвисти - в этом страшном списке 495 человек сегодня", - подчеркнула Геращенко.

Украина обеспокоина ежедневным нарушением режима тишины и предоставит убедительный фактаж нарушений, того, как работает российский военторг на Донбассе.

"И еще одна важная тема - создание со стороны РФ экологической катастрофы на Донбассе, начиная с водоснабжения (Торецк, что уже неделю без воды), и продолжая другими подобными историями, которые сегодня поднимут министр и украинская делегация", - отметила она.

Темы: Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Миссия ОБСЕ лишь частично может видеть зоны разведения 29 ноября 2016, 12:13
В Минобороны назвали общее количество потерь за время АТО 29 ноября 2016, 11:43
В Минске Киев будет настаивать на своей "дорожной карте" 29 ноября 2016, 10:15
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Клюев рассказал, что ему поручил Янукович, когда расстреливали Майдан
Порошенко отменил обязательную военную подготовку студентов медвузов
Страны ЕС не одобрили механизм приостановки безвиза - источник
Суд отменил запрет на продажу алкоголя в киевских МАФах
Все новости
Фото

Как будет выглядеть театр на Андреевском спуске

Видео

Как правильно мыть руки. Инструкция в зажигательном танце казахских медсестер