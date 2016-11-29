Евродепутат предложил развернуть оборонную миссию ЕС в Украине

00
0
Вторник, 29 ноября 2016, 14:15

Практическим воплощением дискуссий в Евросоюзе по созданию оборонного союза может стать развертывание миссии в Украине.

Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштревичус на международной конференции "Война на востоке Украины: военный конфликт, дипломатия и гуманитарный кризис" во вторник в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

По его словам, это можно сделать в рамках общей европейской политики безопасности и обороны, что должно продвинуть имплементацию Минских договоренностей.

"ЕС не должен останавливаться только на оказании дипломатической, политической, финансовой, гуманитарной поддержки. Но, возможно, нужно пытаться сделать несколько больше. Речь идет о миссиях в рамках общей политики безопасности и обороны. Мы очень амбициозно говорим о Европейском оборонном союзе. Почему не испытать его путем практических действий на соседней территории и пойди дальше, чем определяют Минск-1 и Минск-2?" – сказал он.

По убеждению Ауштревичуса, оставление имплементации Минских договоренностей на нынешнем уровне не принесет результатов.

В то же время литовский политик отметил, что на данном этапе в ЕС есть политическая воля и конкретные решения на усиление поддержки Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также полицейской миссии от этой организации, если на это будет решение.

Темы: ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Путина угрожают ответить на резолюцию ЕП против роспропаганды 29 ноября 2016, 13:57
Как будет работать приостановка безвиза и когда возможна отмена виз 29 ноября 2016, 13:25
Европарламент рассмотрит безвизовый механизм в январе 2017 29 ноября 2016, 11:22
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Клюев рассказал, что ему поручил Янукович, когда расстреливали Майдан
Порошенко отменил обязательную военную подготовку студентов медвузов
Страны ЕС не одобрили механизм приостановки безвиза - источник
Суд отменил запрет на продажу алкоголя в киевских МАФах
Все новости
Фото

Как будет выглядеть театр на Андреевском спуске

Видео

Как правильно мыть руки. Инструкция в зажигательном танце казахских медсестер