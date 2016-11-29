Генпрокуратура возьмется за оффшоры Арбузова

00
1
Вторник, 29 ноября 2016, 20:54

Следователи ГПУ получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова.

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, пишут "Наші гроші".

Как пишет издание, следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лиц, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний "Neoform Universal LPP" и "Reamex Invest S.A." за весь период их деятельности.

Следователи получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

"Это следственное действие проводится по производству от 10 сентября 2014 года, возбужденному по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ (2010-2013) и первого вице-премьера (2013-2014) Сергея Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5 -10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества", - пишет издание.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс евро и 177 тыс долл.

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов, говорится в сообщении.

В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн, происхождение которых неизвестно.

Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один "Укрбизнесбанк" внес 2,66 млн грн.

Следствие установило, что в латвийском банке "PrivatBank AS" открыты счета компаний-нерезидентов "ReamexInvest S.A." и "NeoformUniversal LL" P, бенефициаром которых с января 2009 по август 2010 года был Арбузов.

Кроме того, банком "PrivatBank AS" были идентифицированы компании, связанные с "ReamexInvest" и "NeoformUniversal LLP", однако счета которых были закрыты, а именно: "Esclade Investment Inc", "Europeform Inc", "Veronis Invest SA", "Navimax Ventures Limited","Interfirm Limited","Roadfield Capital LLP".

В то же время "PrivatBank AS" установил 42 компании, по счетам которых 31 марта 2014 банк начал воздерживаться от проведения всех дебетовых операций, связанных с "ReamexInvest" и "NeoformUniversal".

Экономическая правда

Темы: Генпрокуратура Арбузов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: Ляшко и Рабиновича хотят наказать за работу на телевидении 29 ноября 2016, 18:44
Регламентный комитет приостановил срок рассмотрения представления по Новинскому 29 ноября 2016, 13:58
Батя без памяти: о чем "забыл" и "вспомнил" Янукович на допросе 29 ноября 2016, 13:47
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.190.54.---Shablo29.11.2016 22:15
Она ка-а-ак возьмется, ух, так возьмется, ну просто сильно, вот прямо, вот так во-о-озмется! И еще снова возмется, и ..... очередной раз обоcрeтся. Ни хрeна вы не сделаете, ибо гнилье есть и ваше время (как и Януковича) уходит. Время играет против вас.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Австрия изучает запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию
Карпюк и Клих попросили перевести их в Украину
Уволенный судья-беглец отказался от машин
Посол Франции: наличные украинских чиновников впечатлили Европу
Все новости
Фото

Как будет выглядеть театр на Андреевском спуске

Дар нравиться

11 привычек милых людей