В "ДНР" готовы менять пленных только по формуле всех на всех

Боевики "Донецкой народной республики" настаивают на формуле обмена пленными "всех на всех".

Об этом в среду заявила "уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова, передает "ТАСС".

"Мы готовы произвести обмен пленными в том формате, который прописан в Комплексе мер по выполнению минских соглашений. А именно: по формуле "всех на всех", - сообщила она.

Ранее в среду глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Киев готов отдавать трех пленных сепаратистов за одного украинского военного. По его словам, в плену у боевиков находятся 109 украинцев, 494 считаются пропавшими без вести.