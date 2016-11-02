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Глава СБУ об обмене заложников: мы уже готовы за одного давать трех

Среда, 2 ноября 2016, 14:19

Глава Службы безопасности Василий Грицак заявил о готовности неравнозначного обмена для освобождения украинских заложников.

Об этом он сказал журналистам в Краматорске в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда состоится ближайший обмен – я не хочу сотрясать воздух и называть какие-то даты или цифры. Но мы дошли уже до того, что мы готовы отдавать за одного трех, лишь бы нам вернули наших ребят", – сказал он.

Грицак заверил, что будут предприняты все меры для того, чтобы все заложники вернулись домой и напомнил, что в настоящее время в плену находится 109 украинских граждан. По его словам, известно о конкретном местонахождении 57 из них.

"В Минске предварительно представители "ЛНР/ДНР" признали, что 47 человек действительно у них находятся. Еще 494 продолжают считаться без вести пропавшими", - рассказал глава СБУ.

Грицак добавил, что списки на обмен подготовлены и неоднократно передавались другой стороне.

Темы: СБУзаложникиДонбасс
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