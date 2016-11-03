Сутки в АТО: На Луганском направлении боевики били из "Градов"

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Четверг, 3 ноября 2016, 06:20

За минувшие сутки боевики 47 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении сепаратисты 26 раз нарушили режим прекращения огня.

В Павлополе против сил АТО боевики применили гранатометы, а в районе Марьинки - вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Широкино, Тарамчука, Гнутово, Талаковки и Красногоровки сепаратисты били из минометов калибров 82 мм и 120 мм, а также из гранатометов, пулеметов крупного калибра, стрелкового оружия.

На Донецком направлении зафиксировано 8 случаев открытия огня со стороны боевиков.

"По защитникам Новгородского обстрелы продолжались из пулеметов и гранатометов, а в Троицком оккупанты нарушили режим тишины из вооружения БМП, стрелкового оружия. В Авдеевке боевики в который раз применили минометы калибров 82 мм и 120 мм", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении зафиксировано 13 провокаций против сил АТО.

В направлении Новоалександровки и Новозвановки боевики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, в Станице Луганской - огонь БМП, гранатометов и минометов 82 калибра.

По позициям украинских военных в Орехово сепаратисты применили ствольную артиллерию калибра 122 мм. В Крымском боевики били из минометов 82 мм и 120 мм, ствольной артиллерии калибров 122 и 152 мм, реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Темы: АТО Донбасс
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