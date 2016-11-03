АТО: На Луганському напрямку бойовики били з "Градів"

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Четвер, 3 листопада 2016, 06:20

За минулу добу бойовики 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку сепаратисти 26 раз порушували режим припинення вогню.

У Павлополі проти сил АТО бойовики застосували гранатомети, а в районі Мар'їнки - озброєння БМП, БТР, гранатомети і стрілецьку зброю.

Поблизу Широкиного, Тарамчука, Гнутового, Талаківці і Красногорівки сепаратисти били з мінометів калібрів 82 мм і 120 мм, а також з гранатометів, кулеметів великого калібру, стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку зафіксовано 8 випадків відкриття вогню з боку бойовиків.

"По захисниках Новгородського обстріли тривали з кулеметів та гранатометів, а в Троїцькому окупанти порушили режим тиші з озброєння БМП, стрілецької зброї. В Авдіївці бойовики вкотре застосували міномети калібрів 82мм та 120мм", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку зафіксовано 13 провокацій проти сил АТО.

У напрямку Новоалександрівки і Новозванівки бойовики використовували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю, в Станиці Луганській - вогонь БМП, гранатометів і мінометів 82 калібру.

По позиціях українських військових в Оріховому сепаратисти застосували ствольную артилерію калібру 122 мм. У Кримському бойовики били з мінометів 82 мм і 120 мм, ствольної артилерії калібрів 122 і 152 мм, реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Теми: АТО Донбас
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