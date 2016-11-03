Соратника Януковича защищает экс-министр юстиции Австрии – ГПУ
Одним из защитников бывших чиновников режима экс-президента Виктора Януковича является экс-министр юстиции Австрии.
Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Чтобы мы так хорошо ориентировались и понимали, кто нам противостоит, то защитником одного из так называемых бывших "випов" является бывший министр юстиции Австрии", - сообщил он.
При этом кого именно защищает экс-министр Австрии, Енин не назвал.
"Я не хотел бы озвучивать эту информацию", - отметил он.
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