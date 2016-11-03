Министр о поставках электричества на Донбасс: Мы обречены на обмен

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Четверг, 3 ноября 2016, 10:44

Украина продолжает поставлять электроэнергию на оккупированные территории Донбасса.

Это подтвердил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире "Громадського радіо".

"Да, продолжает (поставлять). И в Донецкую, и в Луганскую области", – сказал он.

"В Луганской области опять ситуация сложная. Технически Луганская ТЭС, которая практически расположена на линии соприкосновения, поставляет электроэнергию на неподконтрольную территорию. Однако уголь для этой же станции завозится с неподконтрольных территорий. Таким образом мы обречены на то, чтобы шел обмен", – заявил министр.

Он добавил, что там "эту электроэнергию потребляет не только население, а также предприятия, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины и платящее налоги".

"Например, Алчевский меткомбинат, который потребляет электроэнергию, должен платить за нее энергорынку. Управляется часть системы частично с неподконтрольных территорий: Горловка и т.д. И эти люди до сих пор работают на Укрэнерго и до сих пор выполняют технические команды Киева: подать мощность, отрубить мощность", – рассказал Черныш.

"Мы должны найти механизм, который бы обеспечил баланс перетоков", – заявил министр.

"Многие предприятия перерегистрированы на подконтрольной территории и являются плательщиками налогов здесь, плюс – осуществляют поставки товаров на экспорт с украинскими сертификатами происхождения, и до сих пор эти люди числятся и работают там, это сотни тысяч людей" – добавил он.

При этом Черныш признал, что точное количество людей, покинувших свои дома на востоке Украины, не известно.

"Мы ориентируемся на два показателя – зарегистрированное количество и реальное. Реальное мы каждый раз пытаемся посчитать, но нам тяжело, мы базируемся на сравнении данных, полученных от разных агентств, ООН, Международного комитета Красного Креста, местных громад, по количеству детей в школах, среднего количества обращений в больницу", – отметил он.

"В прошлом году у нас так получалось чуть больше 1 000 000, но зарегистрировано было больше", – добавил министр.

По его словам, "методика должна быть улучшена, поэтому мы попросили наших партнеров провести исследования относительно внутренней миграции ВПЛ".

"Я считаю, что мы живем в технически развитом обществе и, думаю, систему учета людей, которые пересекают линию, государственную границу, зарегистрированных в управлениях социальной защиты, можно технически сделать так, чтобы не приходить и не трясти их, и не проверять", – добавил министр.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс энергетика
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