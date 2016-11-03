Міністр про постачання електрики на Донбас: Ми приречені на обмін

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Четвер, 3 листопада 2016, 10:44

Україна продовжує поставляти електроенергію на окуповані території Донбасу.

Це підтвердив міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш в ефірі "Громадського радіо".

"Так, продовжує (постачати). І в Донецьку, і в Луганську області", – сказав він.

"У Луганській області знову ситуація складна. Технічно Луганська ТЕС, яка практично розташована на лінії зіткнення, постачає електроенергію на непідконтрольну територію. Однак вугілля для цієї ж станції завозиться з непідконтрольних територій. Таким чином ми приречені на те, щоб ішов обмін", – заявив міністр.

Він додав, що там "цю електроенергію споживає не лише населення, а також підприємства, які зареєстровані відповідно до законодавства України і платить податки".

"Наприклад, Алчевський меткомбінат, який споживає електроенергію, повинен платити за неї енергоринку. Управляється частина системи частково з непідконтрольних територій: Горлівка і т.д. І ці люди досі працюють на Укренерго й досі виконують технічні команди Києва: подати потужність, вирубити потужність", – розповів Черниш.

"Ми повинні знайти механізм, який би забезпечив баланс перетікань", – заявив міністр.

"Багато підприємств перереєстровані на підконтрольній території і є платниками податків тут, плюс – здійснюють поставки товарів на експорт із українськими сертифікатами походження, і досі ці люди значаться й працюють там, це сотні тисяч людей", – додав він.

При цьому Черниш визнав, що точна кількість людей, які покинули свої будинки на сході України, не відома.

"Ми орієнтуємося на два показники – зареєстрована кількість і реальна. Реальне ми щоразу намагаємося порахувати, але нам важко, ми базуємося на порівняльних даних, отриманих від різних агентств, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, місцевих громад, щодо кількості дітей у школах, середньої кількості звернень до лікарні", – зазначив він.

"Торік у нас так виходило трохи більше 1 000 000, але зареєстровано було більше", – додав міністр.

За його словами, "методика має бути поліпшена, тому ми попросили наших партнерів провести дослідження щодо внутрішньої міграції ВПЛ".

"Я вважаю, що ми живемо в технічно розвиненому суспільстві й, думаю, систему обліку людей, які перетинають лінію, державний кордон, зареєстрованих в управлінні соціального захисту, можна технічно зробити так, щоб не приходити й не трясти їх, і не перевіряти", – додав міністр.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас енергетика
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