Боевики обстреляли пригород Мариуполя
Боевики накануне вечером обстреляли поселок Виноградное под Мариуполем.
Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.
Так, в Левобережное отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о том, что в среду в 23:30 был обстрелян поселок Виноградное. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Зафиксировано повреждение газопровода, из-за чего без газоснабжения остались около 600 домов. Повреждены 4 жилых дома.
Информации о жертвах среди местного населения нет. Обстоятельства происшествия уточняются.
Предварительная правовая квалификация – ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда
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