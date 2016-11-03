Бойовики обстріляли передмістя Маріуполя

Бойовики напередодні увечері обстріляли селище Виноградне під Маріуполем.

Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.

Так, до Лівобережного відділення поліції м. Маріуполя надійшло повідомлення про те, що у середу о 23:30 було обстріляне селище Виноградне. На даний час на місці працює слідчо – оперативна група поліції.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки фото нацполіції

Зафіксовано пошкодження газопровіду, через що без газопостачання залишились близько 600 будинків. Пошкоджено 4 житлових будинків.

Інформації про жертви серед місцевого населення не має. Обставини події уточнюються.

Попередня правова кваліфікація – ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Українська правда