Бойовики обстріляли передмістя Маріуполя

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Четвер, 3 листопада 2016, 11:25

Бойовики напередодні увечері обстріляли селище Виноградне під Маріуполем.

Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.

Так, до Лівобережного відділення поліції м. Маріуполя надійшло повідомлення про те, що у середу о 23:30 було обстріляне селище Виноградне. На даний час на місці працює слідчо – оперативна група поліції.

 
Унаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки
фото нацполіції

Зафіксовано пошкодження газопровіду, через що без газопостачання залишились близько 600 будинків. Пошкоджено 4 житлових будинків.

Інформації про жертви серед місцевого населення не має. Обставини події уточнюються.

 

Попередня правова кваліфікація – ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: Маріуполь
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