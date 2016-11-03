Путин дал Сигалу российский паспорт

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Четверг, 3 ноября 2016, 12:33

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера Стивена Сигала.

Соответствующее сообщение размещено 3 ноября на официальном сайте Кремля.

Сигал поддерживал политику Путина в отношении Украины, в частности аннексию Крыма.

12 января 2016 Сигал также стал почетным гражданином Сербии.

Как известно, ранее в 2013 году российское гражданство получил актер Жерар Депардье, который стал персоной нон грата, поскольку заявлял, что Украина "является частью России".

После получения российского паспорта актер получил регистрацию в Саранске, а затем стал обладателем квартиры в Грозном. В апреле 2016 года ему подарили виноградник в оккупированном Крыму.

Украинская правда

Темы: Росcия
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Комментарии — 4
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IP: 88.135.249.---boreas03.11.2016 13:04
Ничего удивительного. На Западе тоже дерьма хватает.
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IP: 80.91.189.---GORs03.11.2016 13:01
ВІд всієї душі бажаю Сігалу залишитись в расєї до кінця життя. Його або її. Щоб до кінця "прочувствовать"...
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IP: 37.52.65.---Либенчук Терен03.11.2016 12:47
Прочитав його інтервю. Давав як політолог. Чи вистачить його настільки так як Депардьє ?
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IP: 95.133.225.---Brokerman03.11.2016 12:43
гы-гы-гы.. вот ржач то.. как Депардье потусуется по деревням, а потом сбежит обратно..
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