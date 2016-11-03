Путін дав Сігалу російський паспорт

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Четвер, 3 листопада 2016, 12:33

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про прийом у російське громадянство американського актора Стівена Сігала.

Відповідне повідомлення розміщено 3 листопада на офіційному сайті Кремля.

Сігал підтримував політику Путіна щодо України, зокрема анексію Криму.

12 січня 2016 року Сігал також став почесним громадянином Сербії.

Як відомо, раніше в 2013 році російське громадянство отримав актор Жерар Депардьє, який став персоною нон грата, оскільки заявляв, що Україна "є частиною Росії".

Після отримання російського паспорта актор отримав реєстрацію в Саранську, а потім став володарем квартири в Грозному. У квітні 2016 року йому подарували виноградник в окупованому Криму.

Українська правда

Теми: Росія
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Коментарі — 4
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IP: 88.135.249.---boreas03.11.2016 13:04
Ничего удивительного. На Западе тоже дерьма хватает.
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IP: 80.91.189.---GORs03.11.2016 13:01
ВІд всієї душі бажаю Сігалу залишитись в расєї до кінця життя. Його або її. Щоб до кінця "прочувствовать"...
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IP: 37.52.65.---Либенчук Терен03.11.2016 12:47
Прочитав його інтервю. Давав як політолог. Чи вистачить його настільки так як Депардьє ?
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IP: 95.133.225.---Brokerman03.11.2016 12:43
гы-гы-гы.. вот ржач то.. как Депардье потусуется по деревням, а потом сбежит обратно..
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