Сигал может остаться без российской пенсии

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Четверг, 3 ноября 2016, 15:33

Американский актер Стивен Сигал, ставший в четверг гражданином России, сможет претендовать на получение социальной пенсии в размере около 5 тысяч рублей только в следующем году по достижении возраста 65 лет и только при наличии прописки в РФ.

Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель Пенсионного фонда России.

"Он имеет право на социальную пенсию по старости только по достижении возраста 65 лет, если у него будет прописка в РФ. Это минималка около 5 тысяч рублей, плюс к этой пенсии ему будет сделана доплата до прожиточного минимума пенсионера в том регионе, где он прописан", – сообщили в ПФР.

При этом в фонде отметили, что если Сигал будет чаще проживать в США, а не в РФ, то социальную пенсию по достижении возраста 65 лет ему не дадут.

Кроме того, собеседник агентства добавил, что в ПФР проверят, имеет ли право Сигал на получение страховой пенсии по старости.

"Посмотрим, были ли у него взносы, и есть ли у него 7 лет стажа в России, чтобы назначить страховую пенсию по старости", – сказал он.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера Стивена Сигала.

Темы: Росcия
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