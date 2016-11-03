Сігал може залишитися без російської пенсії

00
0
Четвер, 3 листопада 2016, 15:33

Американський актор Стівен Сігал, який став у четвер громадянином Росії, зможе претендувати на отримання соціальної пенсії в розмірі близько 5 тисяч рублів тільки в наступному році після досягнення віку 65 років і тільки за наявності прописки в РФ.

Про це повідомив у четвер ТАСС представник Пенсійного фонду Росії.

"Він має право на соціальну пенсію за старістю тільки після досягнення віку 65 років, якщо у нього буде прописка в РФ. Це мінімалка близько 5 тисяч рублів, плюс до цієї пенсії йому буде зроблена доплата до прожиткового мінімуму пенсіонера в тому регіоні, де він прописаний", - повідомили в ПФР.

При цьому у фонді зазначили, що якщо Сігал буде частіше проживати в США, а не в Росії, то соціальну пенсію після досягнення віку 65 років йому не дадуть.

Крім того, співрозмовник агентства додав, що в ПФР перевірять, чи має право Сігал на отримання страхової пенсії за старістю.

"Подивимося, чи були у нього внески, і чи є у нього 7 років стажу в Росії, щоб призначити страхову пенсію за старістю", - сказав він.

Раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про прийом у російське громадянство американського актора Стівена Сігала.

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
За адвокатом директора української бібліотеки стежать невідомі 3 листопада 2016, 15:20
Путін дав Сігалу російський паспорт 3 листопада 2016, 12:33
ФСБ у Криму узялася за адвоката Чийгоза 3 листопада 2016, 09:49
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко просить Раду дозволу на притягнення Новинського до відповідальності
Лещенко: "Народний фронт" шантажує Гройсмана через тендер
Рада продовжила мораторій на перевірки бізнесу до 31 грудня 2017
Бойовики знову зірвали розведення сил біля Станиці Луганської – СЦКК
Усі новини
"Мустафа"

Фільм про Мустафу Джемілєва покажуть на міжнародних фестивалях

США

Кому дістануться фоловери Обами?