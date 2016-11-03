По силам АТО в четверг стреляли 24 раза

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Четверг, 3 ноября 2016, 19:44

Пророссийские боевики в четверг 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении состоялось 15 обстрелов.

"Вблизи Талаковки и Широкино боевики использовали против украинских защитников стрелковое оружие, в Лебединском - огонь БМП, пулеметы и гранатометы. Также со стороны противника обстрелы в районах Павлополя, Богдановки и Водяного осуществлено из минометов калибра 82-мм", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем на Луганском направлении зафиксировано 5 вооруженных провокаций. В Новоалександровке и Трехизбенке против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, а в районе Сизого - стрелковое оружие.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушали режим тишины.

"В сторону подразделений сил АТО в Авдеевке противник использовал одновременно пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем, минометы калибров 82 и 120 мм, а в Луганском - огонь БМП", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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IP: 88.113.248.---Vasil Toskevich03.11.2016 21:08
Надо быть объективными, а не показывать себя белыми и пушистыми! А сколько раз ВСУ стреляло по мирным жителям Донецка? В разы больше!
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