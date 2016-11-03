"Пианист" из "Возрождения" голосовал сразу за троих

3719 просмотров
0
Четверг, 3 ноября 2016, 20:31

Представитель депутатской группы "Партия "Возрождение" Антон Яценко проголосовал за себя и еще двух коллег при принятии решения по закону №5180 "О Высшем совете правосудия".

Об этом сообщает движение "Честно".

На видео голосования видно, что Яценко кроме своего места нажимает кнопки и на двух пустых местах рядом.

 
 
 

В "Честно" отметили, что для депутата Яценко это уже третий зафиксированный факт кнопкодавства.

Журналисты называют Антона Яценко "крестным отцом" Тендерной палаты из-за его вероятной причастности к коррупционным схемам в сфере госзакупок в 2000-е годы.

Семья Антона Яценко, согласно его декларации за 2015 год, пользуется домом в Киеве 611 кв. м, а также домом 1520 кв.м, земельными участками и другими объектами недвижимости в пос. Козине, у которого репутация места элитной застройки.

Большинство недвижимости записана на Ивана Кравчука, который может быть отцом жены Яценко Кравчук Людмилы Ивановны. Никакого семейного бизнеса депутат не задекларировал.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада Кнопкодавство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Прокуратура закрыла скандальное дело Котвицкого 3 ноября 2016, 23:31
Рада приняла в первом чтении закон о Высшем совете правосудия 3 ноября 2016, 18:10
Коломойский собирает в парламенте группу "Укроп" - источники 3 ноября 2016, 18:03
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Укртрансгаз" признал "газовый долг" перед Фирташем
Жена "бриллиантового" прокурора задекларировала 7 земельных участков
Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета
"Пианист" из "Возрождения" голосовал сразу за троих
Все новости
Афиша на 4-6 ноября

Последняя уличная еда в сезоне, арт-экскурсия и масса концертов

Другой город

Ян Шкуро об уличной еде Нью-Йорка