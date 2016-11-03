"Пианист" из "Возрождения" голосовал сразу за троих

Представитель депутатской группы "Партия "Возрождение" Антон Яценко проголосовал за себя и еще двух коллег при принятии решения по закону №5180 "О Высшем совете правосудия".

Об этом сообщает движение "Честно".

На видео голосования видно, что Яценко кроме своего места нажимает кнопки и на двух пустых местах рядом.

В "Честно" отметили, что для депутата Яценко это уже третий зафиксированный факт кнопкодавства.

Журналисты называют Антона Яценко "крестным отцом" Тендерной палаты из-за его вероятной причастности к коррупционным схемам в сфере госзакупок в 2000-е годы.

Семья Антона Яценко, согласно его декларации за 2015 год, пользуется домом в Киеве 611 кв. м, а также домом 1520 кв.м, земельными участками и другими объектами недвижимости в пос. Козине, у которого репутация места элитной застройки.

Большинство недвижимости записана на Ивана Кравчука, который может быть отцом жены Яценко Кравчук Людмилы Ивановны. Никакого семейного бизнеса депутат не задекларировал.

Украинская правда