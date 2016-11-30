Сына Грицака устроили контролировать СБУ

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Среда, 30 ноября 2016, 14:52

Прокуратура назначила сына председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака Олега начальником отдела прокуратуры Киевской области.

Об этом "Украинским новостям" сообщил источник в ведомстве.

"Да, он работает у нас", – сказал он.

Грицак-младший назначен на должность начальника отдела надзора по соблюдению законов органами СБУ.

 
Олег Грицак

При этом собеседник не сообщил дату его назначения.

Как известно, ранее Олег Грицак работал заместителем прокурора Святошинского района Киева.

Темы: СБУ Грицак прокуратура Киевская область
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Комментарии — 2
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IP: 82.207.118.---dekster30.11.2016 15:33
Так це ж прямий конфлікт інтересів!!!! Вони там у владі взагалі вже нічого не бояться?? Це вже абсурд!!
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко30.11.2016 15:25
дах їде не поспішаючи
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