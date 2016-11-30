Сина Грицака влаштували контролювати СБУ

Прокуратура призначила сина голови Служби безпеки України Василя Грицака Олега начальником відділу прокуратури Київської області.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело у відомстві.

"Так, він працює у нас", – сказав співрозмовник.

Грицак-молодший призначений на посаду начальника відділу нагляду за дотриманням законів органами СБУ.

Олег Грицак

При цьому співрозмовник не повідомив дату його призначення.

Як відомо, раніше Олег Грицак працював заступником прокурора Святошинського району Києва.