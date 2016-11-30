В Бахмуте обстреляли студию телекомпании

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Среда, 30 ноября 2016, 16:29

В Бахмуте (бывший Артемовск) Донецкой области неизвестные обстреляли студию телекомпании "Северское телевидение".

Как сообщает полиция Донецкой области, об этом в среду в 8:20 сообщил директор компании и депутат Северского райсовета, который обнаружил поврежденные окна, придя на работу.

Согласно сообщению, пострадавших нет, поскольку людей во время обстрела в офисе не было.

"По предварительным данным, отверстия были сделаны в результате использования огнестрельного оружия. Сейчас сотрудниками Бахмутского отдела полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к повреждению телестудии", – добавили в полиции.

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганских действий.

Украинская правда

Темы: СМИ обстрел
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IP: 195.138.81.---Kotia30.11.2016 16:56
Це не просто хуліганські дії - за моск. мірками - СУПЕРТЕРОРИЗМ
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