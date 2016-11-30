У Бахмуті обстріляли студію телекомпанії

2589 переглядів
1
Середа, 30 листопада 2016, 16:29

В Бахмуті (колишній Артемівськ) Донецької області невідомі обстріляли студію телекомпанії "Сіверське телебачення".

Як повідомляє поліція Донецької області, про це в середу о 8:20 повідомив директор компанії і депутат Сіверської райради, який виявив пошкоджені вікна, прийшовши на роботу.

Згідно з повідомленням, постраждалих немає, оскільки людей під час обстрілу в офісі не було.

"За попередніми даними, отвори були зроблені в результаті використання вогнепальної зброї. Зараз співробітниками Бахмутського відділу поліції вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до пошкодження телестудії", – додали в поліції.

 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом хуліганських дій.

Українська правда

Теми: ЗМІ обстріл
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗМІ: Ляшка і Рабіновича хочуть покарати за роботу на телебаченні 29 листопада 2016, 18:44
Україна – серед європейських лідерів з порушень прав журналістів 29 листопада 2016, 12:38
Журналіст: У співробітника "МДБ ДНР" - московський говір 28 листопада 2016, 05:34
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.138.81.---Kotia30.11.2016 16:56
Це не просто хуліганські дії - за моск. мірками - СУПЕРТЕРОРИЗМ
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
"Укрзалізниця" витратить 108 млрд на оновлення поїздів
У МЗС підтвердили погрози з боку РФ і звернуться до світу
Російська "Татнєфть" відсудила у України 112 мільйонів доларів
У ЗСУ розповіли, які ракети випробують під час скандальних навчань біля Криму
Усі новини
Ядро нації

Мустафа Джемілєв. Незламний

Фестиваль архітектури

Національний музей у Щецині назвали Будівлею року