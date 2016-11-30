Порошенко требует прекратить войну между силовиками

Президент Петр Порошенко выступает против разделения правоохранительных органов на "хорошие новые" и "плохие старые", так как этим могут воспользоваться коррупционеры.



Об этом говорится в сообщении на сайте президента.



Глава государства подчеркнул, что за два с половиной года кардинально изменилась вся система правоохранительных органов.



"Я категорически против того, чтобы делить правоохранительные органы на "хорошие новые" и "плохие старые", одних хвалить, других клеймить. При такой конфликтности в нашем наступлении на коррупцию обязательно образуются лазейки, которыми воспользуются коррупционеры", - сказал Порошенко.



Он заявил, что требует от всех правоохранительных органов "слаженной командной работы".



"Здоровая конкуренция приветствуется, потому что она везде является двигателем прогресса, но мелочные ведомственные распри и выяснения отношений через СМИ считаю абсолютно неприемлемыми. И буду к ним крайне нетерпимым. Это, конечно, установка для всех ведомств, а не только для прокуратуры", - заявил Порошенко.



По его словам, правоохранители должны показывать высокий уровень сотрудничества и давать совместный результат.



Украинская правда