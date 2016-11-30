Порошенко вимагає припинити війну між силовиками

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Середа, 30 листопада 2016, 17:32

Президент Петро Порошенко виступає проти поділу правоохоронних органів на "хороші нові" і "погані старі", бо цим можуть скористатися корупціонери.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Глава держави підкреслив, що за два з половиною роки кардинально змінилася вся система правоохоронних органів.

"Я категорично проти того, щоб ділити правоохоронні органи на "хороші нові" і "погані старі", одних хвалити, інших таврувати. При такій конфліктності в нашому наступі на корупцію обов’язково утворяться лазівки, якими скористаються корупціонери", - сказав  Порошенко.

Він заявив, що вимагає від усіх правоохоронних органів "злагодженої командної роботи".

"Здорова конкуренція вітається, бо вона всюди є двигуном прогресу, але дріб’язкові відомчі чвари та з’ясовування стосунків через ЗМІ вважаю абсолютно неприйнятними. І буду до них вкрай нетерпимим. Це, звичайно, настанова для всіх відомств, а не лише для прокуратури", - заявив Порошенко.

За його словами, правоохоронці мають показувати високий рівень співпраці і давати спільний результат.

Українська правда

Теми: Порошенко Генпрокуратура НАБУ
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Коментарі — 3
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IP: 95.132.159.---Sapphir30.11.2016 18:14
За два роки кардинально змінилася лише форма одягу і мармузи начальників. На дорогах реально можна відкупитися. Як брали, так і беруть.
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко30.11.2016 17:54
Бууу-га-га:
це він для красного слівця. Типу я рєшала, а ви тут пургу женете.
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га30.11.2016 17:45
А де він побачив "хороші нові" органи? Війна йде між поганими старими і поганими новими, за відступні, які луплять зі злодіїв і хабарників, перш ніж відпустити їх на усі чотири боки.
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