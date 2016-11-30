Прокуратура объявила в розыск представителя Путина

Военная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего уполномоченного представителя президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры в среду.

Белавенцев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "подстрекательство к государственной измене" и "пособничество в ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц" КПК.

Согласно сообщению, у следователей есть доказательства, что Белавенцев в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Крыма и г. Севастополя, "действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти и должностными лицами Вооруженных Сил РФ... склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены".

Указывается, что он также "способствовал другим соучастникам в ведении агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы, что привело к временной оккупации полуострова Крым и других тяжких последствий".

"Указанное лицо объявлено в розыск, следователями-судьями предоставлено разрешение на задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что 20 ноября обвинительный акт по Белавенцеву передали в суд для проведения заочного осуждения.

Как известно, 21 марта 2014 президент РФ Владимира Путина назначил Белавенцева на должность полномочного представителя президента РФ в так называемом Крымском федеральном округе.

В 2016 году он стал полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Украинская правда