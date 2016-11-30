Прокуратура оголосила в розшук представника Путіна

Військова прокуратура України оголосила в розшук колишнього уповноваженого представника президента РФ у так званому "Кримському федеральному окрузі" Олега Бєлавєнцева.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури у середу.

Бєлавєнцев звинувачується у вчиненні злочинів, передбачених статтями "пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України", "підбурювання до державної зради" та "пособництво у ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб" КПК.

Згідно із повідомленням, у слідчих є докази, що Бєлавєнцев у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Криму і м. Севастополя, "діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади та службовими особами Збройних Сил РФ… схиляв військовослужбовців Збройних Сил України до вчинення державної зради".

Вказується, що він також "сприяв іншим співучасникам у веденні агресивної війни проти України з метою зміни меж її території та державного кордону, що призвело до тимчасової окупації півострову Крим та інших тяжких наслідків".

"Вказану особу оголошено в розшук, слідчими-суддями надано дозвіл на затримання та доставку до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказано у повідомленні.

В повідомленні зазначається, що 20 листопада обвинувальний акт стосовно Бєлавєнцева передали до суду для проведення заочного засудження.

Як відомо, 21 березня 2014 року президент РФ Володимира Путіна призначив Бєлавєнцева на посаду повноважного представника президента РФ у так званому Кримському федеральному окрузі.

У 2016 році він став повноважним представником президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі.

Українська правда