Жителю Крыма угрожают за табличку в честь Небесной сотни

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Среда, 30 ноября 2016, 18:20

Местная "власть" угрожает полицией крымчанину Владимиру Балуху за размещение на своем доме таблички "Улица Героев Небесной сотни 18".

Об этом в среду сообщает "Крымская правозащитная группа".

Балух, который живет в Раздольненском районе аннексированного Крыма, разместил табличку 29 ноября.

 
Фото: Крымская правозащитная группа

По его словам, в тот же день к нему приехал председатель сельского совета Виталий Степанюк с двумя помощниками и потребовал снять табличку.

"Степанюк сказал, что табличку я разместил незаконно, он намекнул на будущее общения меня с полицией", - рассказал Балух.

Как известно, ранее Балух ранее подвергался преследованию со стороны "власти" как в административном, так и уголовном порядке.

В доме в Балуха и его родственников сотрудники полиции уже провели два обыска.

Первый прошел в апреле 2015 года. Во время него с крыши дома снимали украинский флаг.

После проведения второго обыска украинца обвинили в оскорблении сотрудника полиции Евгения Баранова и приговорили к 320 часам обязательных работ.

Темы: Крым аннексия
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