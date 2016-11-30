Командир роты избил во Львове инспектора, потому что он ему не нравился

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Среда, 30 ноября 2016, 20:19

Командир третьей роты первого батальона Управления патрульной полиции во Львове избил инспектора полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Согласно информации, причиной избиения патрульного, который на момент инцидента был на службе, была личная неприязнь.

Расследование в уголовном производстве начато по факту превышения служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Сейчас в производстве назначен ряд судебных экспертиз и назначено служебное расследование.

Украинская правда

Темы: полиция Львов
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