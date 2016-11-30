Командир роти побив у Львові інспектора, бо він йому не подобався

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Середа, 30 листопада 2016, 20:19

Командир третьої роти першого батальйону Управління патрульної поліції у Львові побив інспектора поліції.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Згідно з інформацією, причиною побиття патрульного, який на момент інциденту був на службі, була особиста неприязнь.

Розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Наразі у провадженні призначено низку судових експертиз та призначено службове розслідування.

Теми: поліція Львів
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