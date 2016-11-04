WikiLeaks: Пинчук пытался добиться от Клинтона поддержки Украины

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Пятница, 4 ноября 2016, 01:25

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук пытался встретиться с экс-президентом США Биллом Клинтоном, чтобы добиться от него выражения поддержки Украины.

Об этом говорится в одном из писем главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, обнародованном WikiLeaks.

"Виктор Пинчук постоянно настаивает (в том числе сегодня утром) на встрече с WJC (Биллом Клинтоном - ред) в Лондоне, или где-либо в Европе. В идеале, он хочет собрать несколько западных лидеров, чтобы те продемонстрировали поддержку Украине, где Клинтон стал бы важнейшим участником", - пишет Подеста в письме, датированном 30 марта 2015 года.

Подеста отметил, что он сообщал Пинчуку о том, что Клинтон не планирует визита в Европу, в то время как на самом деле у него был запланирован визит в Лондон в июне 2015 года.

"На данный момент у меня складывается впечатление, что несмотря на заверения, что WJC заботится об Украине, Пинчук чувствует, что WJC не предпринимает достаточных мер, чтобы продемонстрировать это", - говорится в письме.

"Я чувствую, что это важно, поскольку Пинчук сейчас находится под каблуком Путина и испытывает давление и боль из-за многолетнего выстраивания тесных связей с Западом ... Было бы хорошо знать, что WJC (и Хиллари Клинтон) планирует", - написал Подеста.

Как известно, Пинчук является спонсором фонда Клинтона. Согласно ежегодных отчетов фонда, Пинчук перечислил фонду Клинтона 8,1 миллиона долларов. Больше об этом читайте в статье УП "Битва за Вашингтон. Лобби Виктора Пинчука".

Темы: Пинчук Клинтон
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