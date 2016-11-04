WikiLeaks: Пінчук хотів домогтися від Клінтона підтримки України

Український бізнесмен Віктор Пінчук намагався зустрітися з екс-президентом США Біллом Клінтоном, щоб домогтися від нього висловлення підтримки України.

Про це йдеться в одному з листів голови передвиборчого штабу Хіларі Клінтон Джона Подести, оприлюдненому WikiLeaks.

"Віктор Пінчук невпинно наполягає (в тому числі сьогодні вранці) на зустрічі з WJC (Біллом Клінтоном - ред) в Лондоні, або деінде в Європі. В ідеалі, він хоче зібрати кілька західних лідерів, щоб ті продемонстрували підтримку Україні, де Клінтон став би найважливішим учасником" - пише Подеста у листі, датованому 30 березня 2015 року.

Подеста зазначив, що він повідомляв Пінчуку про те, що Клінтон не планує візиту в Європу, у той час як насправді у нього був запланований візит у Лондон в червні 2015 року.

"На даний момент у мене складається враження, що незважаючи на запевнення, що WJC дбає про Україну, Пінчук відчуває, що WJC не робить достатніх заходів, щоб продемонструвати це", - йдеться у листі.

"Я відчуваю, що це важливо, оскільки Пінчук зараз перебуває під каблуком Путіна і відчуває тиск і біль через багаторічне вибудовування тісних зв’язків із Заходом... Було б добре знати, що WJC (і Хіларі Клінтон) планує", - написав Подеста.

Як відомо, Пінчук є спонсором фонду Клінтона. Відповідно до щорічних звітів фонду, Пінчук перерахував родині Клінтонів 8,1 мільйона доларів. Більше про це читайте у статті УП "Битва за Вашингтон. Лобі Віктора Пінчука".