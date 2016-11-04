В Украине разработали робота для мониторинга деклараций чиновников

Программисты из Днепра разработали телеграмм-бота под названием OpenDeclarationBot, который может мониторить декларации чиновников.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Декларации чиновников наделали много шума, но не у каждого украинца есть возможность структурировать эту информацию. Мы решили сделать сервис, который позволит просто и быстро проверить декларацию любого чиновника. Для этого мы перевели все деньги в гривну, сложили квадратные километры имеющейся недвижимости и посчитали количество автомобилей", - описал идею руководитель проекта Алексей Иванкин.

Сервис работает на основе открытых государственных данных. С его помощью можно узнать о месте работы, должности, общей площади недвижимости, количестве машин, доходах, сбережениях и финансовых обязательствах чиновника.