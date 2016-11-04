Нищук просит европейцев провести аудит для Минкульта

Украина просит Еврокомиссию провести функциональный аудит Министерства культуры.

Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук, выступаю с докладом перед депутатами во время часа правительства в Верховной Раде.

"Уже в следующем году у нас будет проведен обзор культурной политики в Украине с фокусом на культурном наследии и процессах децентрализации в культурной сфере. Эти полуакадемические, полупрактические результаты будут использоваться потом в Минкультуры и местных органах власти для реформирования системы управления иа осуществления культурной политики", – сказал он.

"Второе – это наше обращение к Европейской комиссии относительно процессного и функционального аудита самого Министерства культуры", – заявил Нищук.

"Да, мы проводим реорганизацию – но удовлетворяет ли это потребности современности, коррелируется ли с лучшими примерами других стран мира, и не одной, а максимального большинства? Потому что в одной стране хорошо с наследием, в другой – с театром, в третьей – с цирком, еще в другой – с кино…", – уточнил он.

"Буквально в конце ноября мы подписываем с Еврокомиссией контракт – и я уверен, мы его подпишем, – который откроет окно возможностей для проведения такого функционального аудита", – сообщил министр.

Алена Рощенко, УП