Нищук просить європейців провести аудит для Мінкульту

00
0
П'ятниця, 4 листопада 2016, 10:51

Україна просить Єврокомісію провести функціональний аудит Міністерства культури.

Про це заявив міністр культури Євген Нищук, доповідаючи перед депутатами під час години уряду у Верховній Раді.

"Вже наступного року в нас буде проведено огляд культурної політики в Україні з фокусом на культурній спадщин і процесах децентралізації у культурній сфері. Ці напівакадемічні, напівпрактичні результати будуть використовуватись потім у Мінкультури та місцевих органах влади для реформування системи врядування та здійснення культурної політики", – сказав він.

"Друге – це наше звернення до Європейської комісії щодо процесного і функціонального аудиту самого Міністерства культури", – заявив Нищук.

"Так, ми проводимо реорганізацію – але чи задовольняє це потреби сьогодення, чи це корелюється з кращими прикладами інших країн світу, і не однієї, а максимальної більшості? Бо в одній країні добре зі спадщиною, в іншій – з театром, у третій – з цирком, ще в іншій – з кіно…", – уточнив він.

"Буквально наприкінці листопада ми підписуємо з Єврокомісією контракт – і я певен, ми його підпишемо, – який відкриє вікно можливостей для проведення такого функціонального аудиту", – повідомив міністр.

Олена Рощенко, УП

Теми: Мінкультури
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нищук має готівку в валюті, але нерухомістю не володіє 28 жовтня 2016, 13:33
Кириленко сподівається, що ВР скоро заборонить антиукраїнські книжки з РФ 12 вересня 2016, 08:20
Мінкульт: РФ на Євробаченні не повинен представляти нев'їзний артист 9 вересня 2016, 14:09
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Януковичу повідомлено про підозру у 8 кримінальних справах – ГПУ
АМКУ скасував тендер щодо порту "Южний", з яким пов’язують НФ
ОБСЄ: понад 20 машин з написом "вантаж 200" перетнули кордон з РФ
"Укртрансгаз" визнав "газовий борг" перед Фірташем
Усі новини
Інтегрована мова

Школярі нарешті заговорять українською

до Дня писемності

Українська мова – це сексуально