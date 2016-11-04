Глава НАЗК шокирована "чувством юмора" Парасюка и других

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Пятница, 4 ноября 2016, 11:46

Председатель Национального антикоррупционного бюро удивлена странным чувством юмора нардепов-декларантов.

Об этом Наталья Корчак написала на своей странице в facebook.

Она отметила, что журналист немецкого телеканала ARD спросил ее о том, что больше всего шокировало ее в декларациях.

"На самом деле, меня больше всего поразили не дома в сотни метров, количество картин, бутылок вина, миллионный кэш или, даже, мощи и собственный храм. Больше всего поразили непонятные для меня, несмотря на хорошее чувство юмора, шутки декларантов", - отметила она.

Далее Корчак заявила, что она была шокирована. "На минутку, шутки народных избранников, которые считают за норму вносить в государственный реестр деклараций абракадабру. Шокирована как уровнем чувства юмора и гражданской позицией относительно проголосованного самими же Закона, так и уровнем образованности. На самом деле, демонстрация всей стране деклараций с Николаем или триллионом, это не то, чем должен впечатлять общество нардеп", - сказала глава НАЗК.

Кроме того, Корчак признала, что существует ряд законодательных пробелов, в частности отсутствие порядка представления е-деклараций лицами, которые являются задержанными, содержатся под стражей или отбывают аказание и теми, кто по состоянию здоровья не может подать декларацию (находится в тяжелом состоянии, находится на лечении).Также должен быть законодательно нормирован порядок декларирования участников АТО.

Как известно, в своей декларации нардеп Владимир Парасюк написал, что 19 декабря 2015 года он получил от Святого Николая в подарок часы Samsung Gear s2, стоимостью 7999 гривен.

А народный депутат от фракции "Воля Народа" Сергей Мельничук задекларировал 1 триллион гривен. Затем он заявил, что таким образом хотел привлечь внимание к коррупции в Украине.

Украинская правда

Темы: НАПК декларация
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IP: 62.80.186.---грибник04.11.2016 12:35
Значит у Мельничука надо потребовать предъявить этот триллион. Нет? Значит заныкал, спрятал - в тюрьму! А у идитота Парасюка надо потребовать, чтобы даритель, Святой Николай, лично подтвердил факт дарения. Нет может? Значит ты, придурок, наврал, а часы у кого-то украл. В тюрьму! Вор должен сидеть в тюрьме!!!!
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