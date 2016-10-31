Мельничук впишет другую сумму вместо триллиона в декларации

Экс-комбат "Айдара" и народный депутат от фракции "Воля народа" Сергей Мельничук, который задекларировал 1 триллион гривен, заявил, что таким образом хотел привлечь внимание к коррупции в Украине.

Об этом он сказал в комментарии ВВС Украина.

"Я эту сумму спланировано показал. Хотел привлечь внимание мирового сообщества, что декларации легализуют коррупционные деньги. Это те же оффшоры выходят", - заявил Мельничук.

По его словам, электронные декларации дают возможность легализовать "награбленное у народа за 25 лет".

Мельничук заявляет, что в последний вечер хотел изменить цифры в декларации, однако не смог это сделать по техническим причинам.

"Система мне не дала этого сделать. Я исправлю, чтобы не было уголовной ответственности. Есть семь дней на изменение данных, я это сделаю", - сказал он.

В обновленной декларации он укажет о наличии в 2015 году у него 10 миллионов гривен.

"Это были не личные средства, а помощь", - добавил Сергей Мельничук. Он утверждает, что уже потратил их на помощь бойцам АТО и их семьям.

Как известно, за неправильные данные в электронной декларации предусмотрена уголовная ответственность - два года заключения.

Ранее в комментарии журналистам Мельничук заявлял, что намерен задекларировать триллион гривен, чтобы доказать недостатки системы е-декларирования.

"Я это задекларирую, чтобы показать, что любой гражданин Украины, а не только олигарх может задекларировать наличность, у него сохранялась, и за это потом не будет нести ответственность", - заявил тогда Мельничук.

Мельничук находится под следствием по обвинению в завладении чужим имуществом во время событий в зоне АТО. Он отрицает эти обвинения.