Порошенко хочет создать офис еще одного уполномоченного

897 просмотров
0
Пятница, 4 ноября 2016, 19:27

Президент Петр Порошенко поддержал создание офиса уполномоченного президента по оказанию помощи в реабилитации военными, получившим ранения в АТО.

Об этом он сказал во время встречи с командой украинских военных, принимавших участие в ежегодном марафоне морских пехотинцев США в Вашингтоне, передает пресс-служба Порошенко.

Указывается, что во время разговора военные выразилы такую инициативу и Порошенко ее поддержал.

Также, согласно сообщению на сайте президента, Порошенко предложил возглавить в будущем эту структуру санитарному инструктор медицинской роты 128 отдельного горно-пехотной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных Войск ВСУ Вадиму Свириденко.

Украинская правда

Темы: Порошенко АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Байден обсудил с Порошенко и Гройсманом независимость НАБУ 4 ноября 2016, 16:34
Лещенко просит НАЗК проверить, есть ли у Порошенко вилла в Испании 4 ноября 2016, 12:35
Порошенко о декларациях: теперь, голуби сизые, объясните, где взяли деньги 3 ноября 2016, 14:09
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд лишил Семенченко звания майора
Экс-глава Высшего хозсуда сбежал из Украины
Одиозный судья под следствием задекларировал миллионы налички
Байден обсудил с Порошенко и Гройсманом независимость НАБУ
Все новости
Ссылки недели

Узнай фильм по реквизиту, история меню и книжный чат-бот

Выставка

Искусство киевской “Парижской коммуны” 20 лет спустя