Порошенко хоче створити ще один офіс уповноваженого

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 19:27

Президент Петро Порошенко підтримав створення офісу уповноваженого президента з надання допомоги в реабілітації військовими, що отримали поранення в АТО.

Про це він сказав під час зустрічі з командою українських військових, що брали участь у щорічному марафоні морських піхотинців США у Вашингтоні, передає прес-служба Порошенка.

Вказується, що під час розмови військові висловили таку ініціативу і Порошенко її підтримав.

Також, згідно із повідомленням на сайті президента, Порошенко запропонував очолити у майбутньому цю структуру санітарному інструктору медичної роти 128 окремої гірсько-піхотної бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних Військ ЗСУ Вадиму Свириденку.

Українська правда

Теми: Порошенко АТО Донбас
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