На блокпосту в Мариуполе изъят килограмм тротила
4 ноября полицейские на мариупольском блокпосту изъяли более килограмма тротила при осмотре грузовика.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
"2 шашки весом 400 граммови2 -по200 граммовбыло обнаружено в сумке, которая находилась в кузове грузовика", - говорится в сообщении.
По словам водителя, сумка принадлежит не ему.
"Кому именно – установит следствие", - заявили в полиции.
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