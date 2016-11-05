На блокпосту в Мариуполе изъят килограмм тротила

4 ноября полицейские на мариупольском блокпосту изъяли более килограмма тротила при осмотре грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"2 шашки весом 400 граммови2 -по200 граммовбыло обнаружено в сумке, которая находилась в кузове грузовика", - говорится в сообщении.

По словам водителя, сумка принадлежит не ему.

"Кому именно – установит следствие", - заявили в полиции.