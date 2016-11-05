На блокпосту в Мариуполе изъят килограмм тротила

00
0
Суббота, 5 ноября 2016, 03:00

4 ноября полицейские на мариупольском блокпосту изъяли более килограмма тротила при осмотре грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"2 шашки весом 400 граммови2 -по200 граммовбыло обнаружено в сумке, которая находилась в кузове грузовика", - говорится в сообщении.

По словам водителя, сумка принадлежит не ему.

"Кому именно – установит следствие", - заявили в полиции.

Темы: Мариуполь АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики обстреляли пригород Мариуполя 3 ноября 2016, 11:25
Журналисты попали под обстрел боевиков 2 ноября 2016, 22:22
В Мариуполе поймали мужчину с сумкой гранат: ехал в Киев 1 ноября 2016, 12:20
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры
Суд лишил Семенченко звания майора, но капитана оставил
В Черкассах жгут шины: не нравится будущий председатель Нацполиции области
Гройсман: Я не держал деньги в банках, чтобы не шантажировали
Все новости
День города и праздник села

Сколько стоят "бесплатные" концерты украинских артистов

ко Дню письменности

Украинский язык - это сексуально