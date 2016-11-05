Хуг: На Донбассе за неделю было 8 тысяч нарушений тишины

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Суббота, 5 ноября 2016, 03:37

Количество нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе растет – СММ ОБСЕ отмечает увеличение нарушений на 40% по сравнению с прошлой неделей.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает "Громадське".

"Мы зафиксировали повышение уровня насилия примерно на 40% по сравнению с прошлой неделей. Если говорить в цифрах, то за прошлую неделю мы зафиксировали около 6000 нарушений режима прекращения огня. А на этой неделе зафиксировано уже около 8000 нарушений. За день это более тысячи нарушений режима прекращения огня", - сказал он.

По его словам, подавляющее большинство обстрелов, зафиксированных ОБСЕ, происходило в так называемом "треугольнике" - Донецкий аэропорт, Ясиноватая, Авдеевка. А также в западной части Луганской области - район между Попасной, Первомайском и Золотым.

Несмотря на это, Хуг выразил надежду на достижение договоренностей для разведения войск на линии разграничения, особенно в районе Станицы Луганской.

"Однако дальнейшее разведение сил возможно. Это зависит от договоренностей сторон. Разведение сил и средств уже является насущной необходимостью для того, чтобы, во-первых - гражданское население могло безопасно пересекать мост. И для того, чтобы дать возможность ремонтным бригадам начать ремонтно-восстановительные работы полуразрушенного моста в Станице Луганской", - сказал он.

Темы: ОБСЕ
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