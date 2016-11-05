Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов и БМП

За минувшие сутки боевики 38 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении зафиксировно 25 случаев нарушения режима прекращения огня боевиками.

В Павлополе и Новотроицком сепаратисты применили стрелковое оружие и гранатометы. Возле Красногоровки боевики огонь вели из минометов калибра 82мм. В районах Тарамчука, Водяного, Талаковки террористы били из минометов 120 калибра, а по укреплениям ВСУ в Гнутово - из пулеметов и минометов обоих калибров.

В Старогнатовке боевики открывали огонь из БМП, а в Широкино - из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и ствольной артиллерии 120 и 152 калибров.

На Донецком направлении было 8 случаев открытия огня.

По силам АТО в Опытном сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия, в Луганском - из вооружения БМП, а в направлениях Троицкого, Верхнеторецкого и Каменки - из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. В районах Зайцево и Авдеевки боевики били из минометов калибра 82 мм.

На Луганском направлении зафиксировано 5 провокаций против сил АТО.

В направлении Новоалександровки боевики били из противотанковых ракетных комплексов, в Лопаскино и Крымском – из гранатометов различных систем.

Укрепления украинских сил в Троицком были обстреляны из минометов калибра 82мм, а в Новозвановке - из минометов 120 калибра.