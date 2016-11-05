Клинтон опережает Трампа на 5% - опрос

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего главного соперника – республиканца Дональда Трампа на 5 процентных пунктов.

Об этом говорят данные опроса Reuters/Ipsos, опубликованного в пятницу.

Опрос был проведен с 30 октября по 3 ноября.

За Клинтон готовы проголосовать 44% потенциальных избирателей, Трампа поддерживают – 39%.

Опрос Reuters/Ipsos на протяжении минувшей недели демонстрировал отрыв Клинтон на 4-7%, в то время как другие опросы показывали, что президентские гонки становятся более конкурентоспособными. Так, опрос Real Clear Politics показал, что в конце недели Клинтон сократила отрыв от Трампа с 5 до 2 процентных пунктов.