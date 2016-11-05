Клинтон опережает Трампа на 5% - опрос

203 просмотра
0
Суббота, 5 ноября 2016, 07:43

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего главного соперника – республиканца Дональда Трампа на 5 процентных пунктов.

Об этом говорят данные опроса Reuters/Ipsos, опубликованного в пятницу.

Опрос был проведен с 30 октября по 3 ноября.

За Клинтон готовы проголосовать 44% потенциальных избирателей, Трампа поддерживают – 39%.

Опрос Reuters/Ipsos на протяжении минувшей недели демонстрировал отрыв Клинтон на 4-7%, в то время как другие опросы показывали, что президентские гонки становятся более конкурентоспособными. Так, опрос Real Clear Politics показал, что в конце недели Клинтон сократила отрыв от Трампа с 5 до 2 процентных пунктов. 

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пентагон заявил об уничтожении одного из лидеров Аль-Каиды 5 ноября 2016, 05:31
Экс-руководитель ЦРУ: Трамп – "полезный дурачок" для Кремля 4 ноября 2016, 08:56
ФБР подозревает РФ в подделке документов с целью дискредитировать Клинтон – СМИ 4 ноября 2016, 08:28
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хуг: На Донбассе за неделю было 8 тысяч нарушений тишины
СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры
Суд лишил Семенченко звания майора, но капитана оставил
В Черкассах жгут шины: не нравится будущий председатель Нацполиции области
Все новости
Афиша на 4-6 ноября

Последняя уличная еда в сезоне, арт-экскурсия и масса концертов

Скандал

В Северодонецке закрыли фотовыставку из-за жалобы на "порнографию"