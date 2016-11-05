Чалый: Украинцы могут повлиять на результаты выборов в США

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Суббота, 5 ноября 2016, 09:53

Многочисленная украинская община США, насчитывающая более 1,5 миллиона человек, вместе с другими выходцами из Восточной Европы, способна существенно повлиять на картину президентских выборов, которые пройдут в США 8 ноября.

Такое мнение высказал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Одно из отличий этих выборов заключается в том, что роль украинской диаспоры, как и диаспор польской, балтийских стран, румынской, - очень выросла ... Количество граждан украинского происхождения - более 1,5 млн в Соединенных Штатах. Не все они политически активны, но даже та часть, которая придет голосовать, может иметь очень серьезное влияние", - отметил он.

Чалый подчеркнул, что это влияние критически важно для кандидатов, поскольку борьба происходит в тех штатах, где не наблюдается четкой победы того или иного политика.

"Именно в этих штатах есть большая украинская диаспора", - добавил он и уточнил, что речь идет об Огайо, "где украинцев более 60 тыс. и активно действуют украинские организации"; о Пенсильвании, "где очень важна ситуация, но есть преимущество одного из кандидатов (Клинтон), о Флориде, "где предыдущий результат во многом покажет тенденцию и возможный итог по выборам в целом".

Кроме того, украинская община сосредоточена на западном побережье, в частности, в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон. Серьезная борьба будет вестись в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк, где представлено много выходцев из Восточной Европы.

Дипломат также обратил внимание на некоторые изменения в выборе украинских американцев между кандидатами.

"Традиционно диаспора голосовала за республиканцев, а сейчас у них начались размышления по поводу кандидата от Республиканской партии", - сказал Чалый.

Укринформ

Темы: виборы США Чалый
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