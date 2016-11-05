Посол США: е-декларирование – только начало борьбы с коррупцией

Волна всеобщего возмущения коррупцией, связанная с обнародованием электронных деклараций чиновников, свидетельствует о необходимости сохранить и расширить полномочия НАБУ, а также создать антикоррупционный суд.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "Зеркалу недели".

"Волна всеобщего возмущения коррупцией свидетельствует о необходимости сохранить и расширить полномочия НАБУ, связанные с проведением расследований, и как можно скорее создать антикоррупционный суд. Мы готовы поддерживать усилия правительства Украины в борьбе с коррупцией и понимаем, что система электронных деклараций об активах является началом, а не завершением процесса выявления и прекращения коррупционной деятельности", - сказала посол.

Она также выразила надежду, что правоохранительные органы Украины своевременно будут "выявлять и расследовать подозрительные коррупционные дела".

По словам Йованович, США поздравляют правительство Украины с завершением первого этапа предоставления электронных деклараций об активах.

Она отметила, что это знаковый этап на пути к увеличению прозрачности и подотчетности среди государственных должностных лиц.

"Мы признаем и высоко ценим всеобщее соблюдение процедуры всем правительством, несмотря на технические сбои, усложнявшие процесс на начальном этапе. Высокий уровень заполнения деклараций и своевременной их подачи среди высокопоставленных лиц свидетельствует о том, что система функционирует как было задумано, и будет служить надежным источником данных для правоохранительных органов", - сказала посол.

Отвечая на вопрос, будет ли соответствовать мировой демократической практике возможное расширение категории лиц, на которых будет распространяться необходимость заполнения деклараций, Йованович сказала: "Мы оставляем это на усмотрение украинского народа. Но задачей электронных деклараций с самого начала было заставить украинское государство/правительство, а именно — государственных служащих быть подотчетными украинскому народу".

Украинская правда