Посол США: е-декларирование – только начало борьбы с коррупцией

00
0
Суббота, 5 ноября 2016, 13:11

Волна всеобщего возмущения коррупцией, связанная с обнародованием электронных деклараций чиновников, свидетельствует о необходимости сохранить и расширить полномочия НАБУ, а также создать антикоррупционный суд.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "Зеркалу недели".

"Волна всеобщего возмущения коррупцией свидетельствует о необходимости сохранить и расширить полномочия НАБУ, связанные с проведением расследований, и как можно скорее создать антикоррупционный суд. Мы готовы поддерживать усилия правительства Украины в борьбе с коррупцией и понимаем, что система электронных деклараций об активах является началом, а не завершением процесса выявления и прекращения коррупционной деятельности", - сказала посол.

Она также выразила надежду, что правоохранительные органы Украины своевременно будут "выявлять и расследовать подозрительные коррупционные дела".

По словам Йованович, США поздравляют правительство Украины с завершением первого этапа предоставления электронных деклараций об активах.

Она отметила, что это знаковый этап на пути к увеличению прозрачности и подотчетности среди государственных должностных лиц.

"Мы признаем и высоко ценим всеобщее соблюдение процедуры всем правительством, несмотря на технические сбои, усложнявшие процесс на начальном этапе. Высокий уровень заполнения деклараций и своевременной их подачи среди высокопоставленных лиц свидетельствует о том, что система функционирует как было задумано, и будет служить надежным источником данных для правоохранительных органов", - сказала посол.

Отвечая на вопрос, будет ли соответствовать мировой демократической практике возможное расширение категории лиц, на которых будет распространяться необходимость заполнения деклараций, Йованович сказала: "Мы оставляем это на усмотрение украинского народа. Но задачей электронных деклараций с самого начала было заставить украинское государство/правительство, а именно — государственных служащих быть подотчетными украинскому народу".

Украинская правда

Темы: США декларация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Выборы в США: Спецслужбы предупредили об угрозе терактов 5 ноября 2016, 10:18
Чалый: Украинцы могут повлиять на результаты выборов в США 5 ноября 2016, 09:53
Клинтон опережает Трампа на 5% - опрос 5 ноября 2016, 07:43
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сутки в АТО: 5 военных ранены
Сытник: В НАБУ проверяют около 20 чиновников по е-декларациям
"Бункер оружия" под Киевом оказался склад товаров магазина
Хуг: На Донбассе за неделю было 8 тысяч нарушений тишины
Все новости
День города и праздник села

Сколько стоят "бесплатные" концерты украинских артистов

"Мустафа"

Фильм о Мустафе Джемилеве покажут на международных фестивалях