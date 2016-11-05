На окраине Хмельницкого обнаружили тело полицейского - участника АТО

На окраине Хмельницкого 5 ноября обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для взрыва.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции Хмельницкой области.

"Выяснилось, что погибший - 29-летний действующий работник полиции, который на момент гибели находился на больничном. Ранее мужчина проходил службу в зоне АТО и имеет статус участника боевых действий", - говорится в сообщении.

По данным НП, тело обнаружил прохожий на обочине дороги вблизи военного полигона. Мужчина был в гражданской одежде.

По факту возбуждено уголовное производство, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Украинская правда