"Автомайдан": Аваков саботирует реформу полиции, назначение Лютого должны отменить

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Суббота, 5 ноября 2016, 14:10

Активисты "Автомайдана" требуют отменить назначение Валерия Лютого на должность начальника Главного управления Нацполиции в Черкасской области и провести открытый конкурс на эту должность.

Об этом говорится в заявлении ВОО, обнародованном 5 ноября.

"Валерий Лютый не достоин занимать должность начальника ГУНП в Черкасской области. Знакомство с ним на 100% подтвердило всю ту негативную информацию о нем, которую мы узнали до встречи: трус (2 часа прятался в бухгалтерии), лжец, причем не стесняется врать в глаза сотне людей одновременно, слабые умственные способности (на тестировании по логике получил унизительные 14 баллов)", - заявили в ВОО.

Кроме того, в заявлении "Автомайдана" указано, что "именно (глава МВД) Арсен Аваков саботирует реформу полиции".

"Потому, что Лютый - это 100%-ная кандидатура Авакова. Назначение на ключевые должности лиц вопреки мнению общества, подбор кандидатов не по деловым и профессиональным качествам, а по принципу личной преданности, говорит о том, что господин Аваков не собирается менять старую прогнившую систему, а только красиво говорит о реформе", - заявили в ВОО.

"Назначение на высокую должность полицейского, который не прошел аттестацию, полностью дискредитирует аттестацию как понятие, как институт, как средство очищения. ... Это все профанация", - отмечают активисты.

"Предупреждаем, что в случае повторного игнорирования требований общества и попытки втиснуть в кресло начальника ГУНП в Черкасской области Лютого или еще какой-то "нафталинов хлам", и шины уже будут гореть не в Черкассах, а в Киеве на Богомольца 10 (здание МВД Украины ). И будет уже не 100 человек, а намного больше и мы уже будем требовать отставки министра Арсена Авакова", - заявили в ВОО.

Также они обратили внимание на тот факт, что относительно протестов против назначения Лютого начальник ГУ НПУ в Черкасской области "община так и не дождалась никакой реакции от руководства области Юрия Ткаченко".

Как известно, 3 и 4 ноября активисты ряда общественных организаций и представители политических сил протестовали против назначения Лютого и требовали проведения прозрачного конкурса на эту должность. Кроме того вечером 4 ноября, во зданием местного управления полиции участники протестов жгли шины.

Украинская правда

Темы: полиция реформа Аваков Автомайдан Черкассы
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IP: 93.74.27.---vlad50705.11.2016 14:14
Аваков вообще pizdota поганая, ему не полиция нужна, а свой зад прикрыть и миллионы свои
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