Amnesty International: в Крыму преследуют не крымских татар, а инакомыслящих

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Суббота, 5 ноября 2016, 15:33

Исследователь Amnesty International по Украине, Молдове и Беларуси Красимир Янков считает, что в Крыму нет преследований крымских татар по этнической принадлежности.

Об этом он сказал в интервью "Крым.Реалии". В составе мониторинговой миссии Amnesty International Янков посетил Крым 26-30 сентября.

"Я бы сказал так: в Крыму преследуют не только крымских татар и преследуют не всех крымских татар. Мы знаем, что какая-то часть крымских татар полностью поддерживает российские власти и сотрудничает с ней", - отметил правозащитник.

По его словам, многочисленные похищения людей в Крыму и уголовные преследования связаны с инакомыслием.

"Журналист Николай Семена - не крымский татарин, но он "проходит" по той же статье, как и Ильми Умеров - заместитель председателя Меджлиса, Вадим Сирук - не крымский татарин, но он также проходит по "делу Хизб ут-Тахрир", наверное, есть и другие аналогичные примеры", - сказал Янков.

"Преследований по этнической принадлежности "крымский татарин" нет, но так получается, что в связи с присоединением Крыма к России, крымские татары составляют основную группу людей, которые не согласны с тем, что произошло. Именно поэтому в тех уголовных делах, о которые мы говорим, чаще всего фигурируют крымскотатарские фамилии", - пояснил правозащитник.

Украинская правда

Темы: Крым права человека
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