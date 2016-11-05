Райнин будет совмещать работу в АП и в харьковской организации партии

Глава администрации президента Игорь Райнин переизбран председателем Харьковской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Как сообщает в субботу пресс-служба харьковской терорганизации партии, такое решение в субботу единогласно приняли делегаты второго этапа V Конференции территориальной организации.

Во время своей речи Райнин отметил, что на ближайшие два года собирается оставаться председателем Харьковской территориальной организации партии "Солидарность".

По его словам, должность главы Администрации президента не запрещает заниматься политической деятельностью.

Как известно, Райнин был назначен главой АП 29 августа этого года.

Украинская правда