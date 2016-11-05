Райнін поєднуватиме роботу в АП і в харківській організації партії

Главу адміністрації президента Ігоря Райніна переобрано головою Харківської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Як повідомляє в суботу прес-служба харківської терорганізації партії, таке рішення в суботу одностайно прийняли делегати ІІ етапу V Конференції територіальної організації.

Під час своєї промови Райнін зазначив, що на найближчі два роки збирається залишатися головою Харківської територіальної організації партії "Солідарність".

За його словами, посада голови Адміністрації президента не забороняє займатися політичною діяльністю.

Як відомо, Райнін був призначений головою АП 29 серпня цього року.

Українська правда