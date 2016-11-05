У Луценко есть просьба к Порошенко, чтобы заочно судить Януковича

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Суббота, 5 ноября 2016, 18:11

Генпрокурор Юрий Луценко будет просить президента Петра Порошенко внести в Верховную Раду как неотложный разработанный ГПУ законопроект о внесении изменений в закон о заочном осуждении для его применения относительно экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом Луценко заявил в субботу журналистам после встречи с членами семей Героев Небесной Сотни в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Проблема, которая обсуждалась сегодня – это вопрос заочного осуждения. Есть два закона. Один по иронии судьбы был принят еще при Януковиче. Согласно ему, есть ряд производств, которые можно направлять в суд. Потому что там есть соответствующие международные решения", - отметил генпрокурор.

"Есть также другой закон, который был принят одновременно с моим назначением на должность (генпрокурора). Ряд юристов говорят, что он несовершенен. Генпрокуратура разработала проект изменений в этот закон, чтобы избежать возможных обвинений со стороны Европейского суда с прав человека…и выборочного правосудия", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что этот закон обсуждался с родными Героев Небесной Сотни и согласован с ними.

"И я обратился с поручением… обратиться к президенту, чтобы сделать этот законопроект неотложным. Также обращусь к Верховной Раде с просьбой рассмотреть его, и буду аргументировать, почему он нужен", - рассказал Луценко.

Он также отметил, что сегодня в Печерском районном суде г.Киева нет ни одного судьи, который может слушать дела против Янковича, но есть 4 вакансии, которые надо оперативно заполнить.

Также он отметил, что эти дела могут слушаться в других судах, кроме Печерского райсуда.

По словам генпрокурора, дела в отношении Януковича и его окружения будут передаваться в суд по мере их готовности, и приговоры по ним можно ожидать же в 2017 году.

Темы: Луценко Порошенко Янукович
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IP: 93.106.176.---Vasil Toskevich05.11.2016 19:19
О себе уже пора думать, а не о Януковиче! Суд над вами уже близок! Иуды!
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